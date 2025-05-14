Ford Türkiye, elektrikli yeni binek ve ticari araçlarını tanıttı

Ford'un tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan tarafından üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom görkemli bir lansmanla basına tanıtıldı.

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Ford Türkiye, İstanbul Park Yarış Pisti'nde yeni elektrikli binek ve ticari araçlarını tanıttığı bir lansman gerçekleştirdi.

Lansmanda, Puma Gen-E, Ford Explorer ve Ford Capri'yi tanıtan marka, ayrıca, Ford Otosan tarafından üretilen E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom'ı da sergiledi.

Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye, bu lansmanla elektrikli araç pazarında hem hafif ticari hem de binek araçlarıyla öne çıkmayı hedefliyor.

Ford Türkiye, müşterilerine elektrikli araç sunmanın ötesinde, kompakt SUV'lardan şehir araçlarına, sportif araçlardan hafif ticarilere kadar birçok farklı modeli aynı anda elektriklendirerek 'Elektriğin Ford Çağı'nı başlattı.

Lansmanda konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tanıtılan modellerin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, Ford markasının tasarım, bağlanırlık, performans ve kullanım kolaylığı gibi tüm temel değerlerinin yeni nesil bir yansıması olduğunu söyledi.

Yücetürk, 'Ford Pro ile ticari müşterilerimize akıllı filo yönetimi, dinamik araç planlamaları, şarj altyapıları, öngörülebilir maliyet çözümleri ile sadece araç değil, bir ekosistem, uçtan uca entegre çözümler sunuyorduk. Şimdi bu altyapı ve deneyim binek araçlar için de son kullanıcıların hizmetinde. Çünkü bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil, bir ekosistem ve Ford Türkiye olarak biz, bu ekosistemin dönüşümüne liderlik etme vizyonunu taşıyoruz.' diye konuştu.

Elektrikli geleceği adım adım inşa ettiklerinin altını çizen Yücetürk, Türkiye'de en zengin elektrikli ürün gamını en köklü bayi ağı ile satışa sunduklarını vurguladı.

Yücetürk 'Satışa sunduğumuz 100 aracın yaklaşık 75'ini Ford Otosan'da üretiyoruz. Binek araçlardaki iddiamızı tekrar ortaya koyarken bu dönüşümün sadece araçlar ile olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için üzerinde uzun süre çalıştığımız ekosistemi kurmak ve müşterilerimize arzu ettiğimiz hizmeti vermek en az araçlarımızı pazara sunmak kadar önemliydi.' dedi.

Puma Gen-E, şehir içinde şarj olmadan 494 kilometreye kadar sürüş imkanı sunuyor

Puma Gen-E, Türkiye'de 1 milyon 593 bin 100 liradan başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuldu.

14,2 kWh/100 kilometrelik enerji tüketimiyle yüksek verimlilik sağlayan yeni Puma Gen-E, 100 kW DC hızlı şarjla 23 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşıyor. Model, 353 kilometreye ulaşan menziliyle, şehir içinde şarj olmadan 494 kilometreye kadar sürüş imkanı sunuyor.

Kesintisiz hızlanma özelliğiyle 100 kilometre/saniye hıza 8 saniyede ulaşan Puma Gen-E, hızlı direksiyon tepkileriyle Puma ST karakterini elektrikli formda sergiliyor.

Puma Gen-E'ye özgü GigaBox alt bagaj bölmesi, kullanım kolaylığı ve esnekliği artırıyor. Bu alan sayesinde, arka koltuklar yerindeyken tavana kadar 574 litreye kadar yükleme hacmi elde ediliyor. Ön kısımda benzinli motordan kazanılan 43 litrelik saklama alanıyla ek bagaj kapasitesi sunulmuş oluyor. Araç, bu özelliğiyle kendinden büyük SUV'lardan daha geniş bir bagaj kapasitesine sahip.

FordPass uygulamasıyla, nerede olursa olsun Puma Gen-E ile bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Puma Gen-E uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor.

Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, batarya şarj seviyesi, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor.

Ayrıca elektrikli araçlara özel şarj süreci boyunca uzaktan şarj kontrolü, kalkış saati planlaması, hedeflenen şarj seviyesi belirlenmesi ve şarj geçmişinin detaylarıyla görüntülenmesi gibi birçok hizmet de FordPass ile Puma Gen-E kullanıcılarına sunuluyor.

- Explorer iki farklı donanım paketiyle sunuluyor

Ford'un Almanya'daki Köln Elektrikli Araç Merkezi'nde üretilen ilk tam elektrikli SUV'u olan Explorer'ın Türkiye'de 1 milyon 720 bin liradan başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile Select ve Premium olmak üzere iki farklı donanım paketi bulunuyor.

Ford Explorer, Select paketi 16,3 kWh/100 kilometrelik enerji tüketimi yaparken, Premium ise 17i3 kWh/100 kilometrelik enerji tüketiyor. 25 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabilen araç, şehir içinde 496 kilometreye varan bir menzile sahip.

450 litrelik bagaj kapasitesi, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan model,14,6 SYNC Move ekran, 17 litrelik mega saklama alanı, ambiyans aydınlatma ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor. Ayrıca Explorer, araç tasarımı ve konseptinde prestijli bir ödül olan 2024 Red Dot tasarım ödülünün sahibi.

İkonik olan Capri modeli de elektriklendi

Explorer gibi Köln'de üretilen Capri ise Ford'un ikonik modelini bugüne taşırken elektrikli çağın tasarım diliyle buluşturuyor.

Türkiye'de 1 milyon 920 bin liradan başlayan tavsiye edilen satış fiyatıyla ile sunulan Capri, 25 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabiliyor. araç, tek şarjla şehir içinde 471 kilometreye kadar sürüş yapmayı mümkün kılıyor.

Aerodinamik tasarımı sayesinde 16,5 kWh/100 kilometre yakıt tüketimine sahip model, 12 ultrasonik sensör, beş kamera ve üç radar kullanarak gelişmiş sürücü destek sistemleriyle araç kullanıcısına güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Araçta panoramik cam tavan, Matrix LED farlar, B&O ses sistemi ve 572 litrelik geniş bagaj hacmi gibi öne çıkan özellikler yer alıyor. İç mekanda ayrıca 14,5 inçlik hareketli bir dokunmatik ekran, ön kol dayama yerinin altında üç adet 1,5 litrelik içecek şişesini tutabilecek kapasiteye sahip 17 litrelik bir mega konsol ve 572 litreden fazla bagaj alanı bulunuyor.

Ford E-Tourneo Courier Journey ve Ford E-Tourneo Custom da sahnede

Ford'un ticari araç modellerinin elektrikli versiyonları da etkinlikte sergilendi.

E-Tourneo Courier Journey Türkiye'de 1 milyon 685 bin liradan başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuluyor.

E- Tourneo Courier Journey, 23 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabiliyor. WLTP standartlarında 288 kilometreye varan bir menzili bulunuyor.

17,3-17,5 kWh/100 kilometre enerji tüketimi sunan model, arka koltukları açık durumdayken 570 litrelik bagaj kapasitesi, koltuklar yatırıldığında 2 bin 172 litreye çıkabiliyor. Bu yönüyle geniş aileler için de cazip bir seçenek haline geliyor.

E-Tourneo Custom ise 2 milyon 896 bin 400 liradan başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor.

39 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabilen E-Tourneo Custom, 325 kilometreye kadar bir sürüş menziline sahip.

25i3 kWh/100 kilometre enerji tüketimine sahip model, 8+1 oturma kapasitesi, hareketli ve döndürülebilir koltuklar ile maksimum konfor ve kullanım esnekliği sunuyor. FordPass Türkiye uygulamasıyla sunulan özelliklerin hepsi, E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom modellerinde de de yer alıyor.

Satış tarihleri

14 Mayıs itibarıyla Puma Gen-E tüm Ford bayilerinde yerini alırken Explorer ve Capri Ford Store bayilerinde sunuluyor olacak.

Ayrıca Ford kullanıcıları bu tarihten itibaren Ford Online platformu üzerinden de Puma Gen-E, Capri ve Explorer'ı tasarlayabilecek ve online olarak kaporalarını ödeyerek rezerve edebilecekler.

E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom ise haziran ayında satışa çıkarılacak.