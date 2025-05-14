Yılmaz Özdil'in PKK feshi rahatsızlığı! En güveniliri DEM'miş sakat birşeyler varmış

Terör örgütü PKK 47 yıllık varlığı feshetti. Bu karar bildirideki Lozan kısmıyla tartışma konusu oldu. Sözcü Gazetesi'nin köşe yazarı Yılmaz Özdil de mevzuya Sözcü TV ekranlarından dahil oldu. Yılmaz Özdil'e göre bu fesih işinde 'sakat birşeyler var'... Hükümete güvenmediğini belirten Yılmaz Özdil, "Güven konusunda şüphe duyulmaması gereken tek parti de DEM Parti" yorumuyla da şaşırttı.

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Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıkladığı metindeki ifadeler tartışılmaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil SÖZCÜ TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında, 'güven sorunu' olduğunu söyledi. Fesih kararıyla ilgili rahatsızlıklarını dillendiren Yılmaz Özdil şunları söyledi:



-"Güven konusunda problemlerimiz var. Güvenmememiz için çok dramatik şeyler yaşadık çünkü. Devletin kurumları var... Eski Türkiye'de de bu kurumlar vardı, oraya güven vardı. Elbette siyasetçilerin emrindeydi ama siyasetçilerin oraya koyduğu insanlar değildi.

Bunlara söz verildi mi denince...

-Mesela MİT Müsteşarı. Milletvekili de olabilir şu an da bir müsteşarımız zaten Dışişleri Bakanı. Partinin adamı olmuş oluyor o halde. Bu yüzden Meclis'teki 4 parti de tamam dese bir güven problemi ortaya çıkıyor. 'Acaba bunlara bir söz verildi mi?' sorusu sorulduğunda küfür kıyamet ve linç...

Güvenilecek tek parti DEM...

-3 gün önce CHP'ye terörist ya da PKK'lı diyorsun. Şimdi de PKK'ya itiraz ediyor diye kızıyorsun. Bu da komik oluyor. Zamanla anlaşılması gerekiyor bazı şeylerin.

-Güven konusunda şüphe duyulmaması gereken tek parti de DEM Parti. Kurulduğu günden beri aynı vaatlerle aynı oyu istiyor. Diğer partileri düşündüğümüzde de güven problemi ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsıyor bu parti.

Söylenmeyen sakat bir şeyler var ...

-Geçmiş dönemde çok yalpalanmalar yaşandı. Geçmiş dönemde yapılan hataların kabul edilmesi gerekiyor.

-Türkiye'nin varlık sebebi olan Lozan'ı savunduğunda da şimdi vampir diyorlar. Böyle olunca da söylenmeyen 'Söylenmeyen sakat bir şeyler olabilir mi' diye soruyorsun.

-Bu soykırım ve Lozan meselesine itiraz edecek misiniz sorusu sorulduğunda sana küfür etmeye başlıyorlar. Güven problemi de daha çıkılmaz bir hale geliyor. "