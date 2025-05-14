Sahte sucuk, tereyağı, kaşar, zeytinyağı markaları! İçinde et yerine bakın ne varmış
Tarım ve Orman Bakanlığı içeriğinde taklit yağ ve ürün bulunan ürünleri açıkladı. Listede bu kez sucuk markaları, kaşar, pide, zeytinyağı, tereyağı ve baharatlar var. Sahte ürünlerin içinde tespit edilenler ise akıllara zarar. Kıyma ve sucuklar sakatatlı çıktı. Tereyağı bile sahte, içine bitkisel yağ karıştırılmış.
Gıda güvenliğini sağlamak için çalışan Tarım ve Orman bakanlığı yeni taklit veya tağşiş barındıran ürünlerin listesini açıkladı. Bakanlığın yaptığı testlerde etli pidede kanat, et sucukta tavuk çıktı. Listede tereyağı, kaşar, zeytinyağı ve baharatlarda bulunuyor. Bu ürünleri not edin ve tüketmeyin. İşte zincir marketlere kadar giren sahte ürünler listesi:
İzmir'deki Konyalı Restorantta satılan Pidede kanatlı eti tespit edildi. İstanbul Bağcılar'daki Saray Kebapta satılan lahmacun harcında da sakatat (taşlık) tespit edildi. İstanbul Pendik'deki Sivaslım Köfte salonunun etli ekmek harcı da sakatatlı çıktı.
Bursa'daki Konya Sofrası'nda satılan pidede de kanatlı eti ve sakatat belirlendi. Antalya'daki Kasap Halil'in kıyma diye sattığı ise kanatlı eti çıktı.
Bu sucuk markaları da sahte
Et sucuk diye satılıyor ama hepsinde kanatlı eti sakatat deri bulunuyor. Markalar şöyle:
-Ali Haydar Öztürk
-Akkoyun
-Ertürk
-Afyonkarahisar Efem Sucukları
-Ceylaner
-Afyon Keyf-i Sucuk
-Afyon Gürkasap