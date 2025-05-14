Sahte sucuk, tereyağı, kaşar, zeytinyağı markaları! İçinde et yerine bakın ne varmış

Bursa'daki Konya Sofrası'nda satılan pidede de kanatlı eti ve sakatat belirlendi. Antalya'daki Kasap Halil'in kıyma diye sattığı ise kanatlı eti çıktı.

Bu sucuk markaları da sahte

Et sucuk diye satılıyor ama hepsinde kanatlı eti sakatat deri bulunuyor. Markalar şöyle:

-Ali Haydar Öztürk

-Akkoyun

-Ertürk

-Afyonkarahisar Efem Sucukları

-Ceylaner