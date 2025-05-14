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AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası

AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası

AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile Türkiye çıkışlı biletleri, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, erişilebilir fiyatlarla seyahat deneyimi sunan AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet'in yurt dışı kampanyası Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm El-Şeyh'ten Cezayir'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor.

Şirketin indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan yarın 23.59'a kadar satışta olacak ve 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Yurt dışında 34 ülkede 58 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanya kapsamında, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli bileti satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com" internet sitesi, AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
Muhabir:Kenan Irtak

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