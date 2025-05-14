Komünizm ile Mücadele Derneği Başkanı Hakan Elmas’a Devlet arşivlerinden araştırma izni

Türkiye’de komünizmin toplumsal etkilerini ve ideolojik faaliyetlerini incelemek amacıyla kurulan Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan araştırma yapma izni aldı.

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Türkiye’de komünizmin toplumsal etkilerini ve ideolojik faaliyetlerini incelemek amacıyla kurulan Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan araştırma yapma izni aldı.

Dernek başvurusu üzerine 6 Mayıs 2025 tarihli ve E-12050402-805.02.05-141399 sayılı resmî yazıyla, Dernek Başkanı Hakan Elmas’a arşivlerden yararlanma onayı verildi. Yazıda, derneğin demokratik geçmiş, ideolojik hareketler ve toplumsal direnişler üzerine akademik ve tarihî içerik üretme amacıyla araştırma yapabileceği ifade edildi.

İlk kez bir sivil derneğe böyle bir izin verilmesi, Türkiye’de ideolojik tarihin belgeler üzerinden incelenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Dernek, Ankara ve İstanbul’daki araştırma salonlarında veya çevrim içi belge tarama sisteminden (BETSİS) faydalanarak çalışmalarını sürdürebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Hakan Elmas, “Yıllardır sessiz kalan arşivler artık konuşacak. Tarihe ideolojilerin gölgesinden değil, belgelerin ışığından bakacağız” dedi.

Dernek, bu izinle birlikte belgeler ışığında raporlar, yayınlar ve kamuya açık çalışmalar yürütmeyi planlıyor