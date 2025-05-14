BIST 9.672
DOLAR 38,77
EURO 43,61
ALTIN 4.030,06
HABER /  GÜNCEL

Komünizm ile Mücadele Derneği Başkanı Hakan Elmas’a Devlet arşivlerinden araştırma izni

Komünizm ile Mücadele Derneği Başkanı Hakan Elmas’a Devlet arşivlerinden araştırma izni

Türkiye’de komünizmin toplumsal etkilerini ve ideolojik faaliyetlerini incelemek amacıyla kurulan Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan araştırma yapma izni aldı.

Abone ol

Türkiye’de komünizmin toplumsal etkilerini ve ideolojik faaliyetlerini incelemek amacıyla kurulan Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan araştırma yapma izni aldı.

Dernek başvurusu üzerine 6 Mayıs 2025 tarihli ve E-12050402-805.02.05-141399 sayılı resmî yazıyla, Dernek Başkanı Hakan Elmas’a arşivlerden yararlanma onayı verildi. Yazıda, derneğin demokratik geçmiş, ideolojik hareketler ve toplumsal direnişler üzerine akademik ve tarihî içerik üretme amacıyla araştırma yapabileceği ifade edildi.

İlk kez bir sivil derneğe böyle bir izin verilmesi, Türkiye’de ideolojik tarihin belgeler üzerinden incelenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Dernek, Ankara ve İstanbul’daki araştırma salonlarında veya çevrim içi belge tarama sisteminden (BETSİS) faydalanarak çalışmalarını sürdürebilecek.

Komünizm ile Mücadele Derneği Başkanı Hakan Elmas’a Devlet arşivlerinden araştırma izni - Resim: 0

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Hakan Elmas, “Yıllardır sessiz kalan arşivler artık konuşacak. Tarihe ideolojilerin gölgesinden değil, belgelerin ışığından bakacağız” dedi.

Dernek, bu izinle birlikte belgeler ışığında raporlar, yayınlar ve kamuya açık çalışmalar yürütmeyi planlıyor

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı
Petrol Ofisi, UTTS'ye özel yapay zeka destekli sohbet botunu devreye aldı
Petrol Ofisi, UTTS'ye özel yapay zeka destekli sohbet botunu devreye aldı
Yeni kanun teklifi! Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası geliyor
Yeni kanun teklifi! Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası geliyor
Arzum, ikinci kez 'Tavsiye Şampiyonları' listesinde yer aldı
Arzum, ikinci kez 'Tavsiye Şampiyonları' listesinde yer aldı
ABD-Çin anlaştı 'korku endeksi' 2 Nisan öncesine döndü
ABD-Çin anlaştı 'korku endeksi' 2 Nisan öncesine döndü
AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası
AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası
ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek mi?
ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek mi?
6.0'lık Akdeniz depremi sonrası uzmanlardan korkutan sözler: "Büyük deprem olursa sürpriz olmaz"
6.0'lık Akdeniz depremi sonrası uzmanlardan korkutan sözler: "Büyük deprem olursa sürpriz olmaz"
Fitch’ten ABD-Çin tarifeleri açıklaması: Ticaretin normalleştiğine işaret etmiyor
Fitch’ten ABD-Çin tarifeleri açıklaması: Ticaretin normalleştiğine işaret etmiyor
Tartıştığı annesini boğarak öldürdü
Tartıştığı annesini boğarak öldürdü
Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Yılmaz Özdil'in PKK feshi rahatsızlığı! En güveniliri DEM'miş sakat birşeyler varmış
Yılmaz Özdil'in PKK feshi rahatsızlığı! En güveniliri DEM'miş sakat birşeyler varmış