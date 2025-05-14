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Allianz Türkiye, HAYTAP'a desteğini büyütüyor

Allianz Türkiye, HAYTAP'a desteğini büyütüyor

Allianz Türkiye, 2021'den bu yana nakdi desteğini sürdürdüğü Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile güç birliğini büyütüyor. Allianz Türkiye, HAYTAP bünyesinde yaşayan 50 köpeğin barınmadan aşıya 1 yıllık tüm ihtiyaçlarını üstlenecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAYTAP'ın daha fazla hayvana dokunabilmesi için geçen yıl desteğinin kapsamını genişleten şirket, Allianz'ım mobil uygulamasında yer alan Mutlu Patiler anketini dolduran Allianzlılar adına, HAYTAP hayvan bakımevlerinde yaşayan köpeklerim bir yıllık ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhtiyaçlar arasında kısırlaştırma, kulübe, yıllık mama desteği, kuduz, karma, bronşit aşılarıyla yıllık parazit aşıları ve snap test yer alıyor.

Bu yıl itibarıyla desteğine Allianzlıları da dahil ederek konuya ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlayan şirket, sigortalılarının da iyilik hareketinin bir parçası olmasını sağlıyor.

Uygulamada yer alan anketi dolduran Allianzlılar adına HAYTAP bünyesinde yaşayan 50 köpeğin barınmadan aşıya 1 yıllık tüm ihtiyaçlarını şirket üstlenecek.

Şirketin hayvan dostu yaklaşımı sadece maddi bağışla sınırlı kalmıyor. Kendi bünyesinde hayata geçirdiği gönüllülük faaliyetleriyle de öne çıkan şirket, çalışanlarının da sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasını destekliyor.

İstanbul'daki genel merkezi "Allianz Tower" ve İzmir'deki operasyon merkezi "Allianz Kampüs"te bakımını üstlendiği hayvanların yanı sıra farklı vakıf ve STK'larla da işbirliğini sürdüren şirket, HAYTAP ile başlattığı yeni projesiyle müşterilerini de sürece dahil ederek, desteğinin kapsamını genişletiyor.

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