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Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon tl ceza

Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon tl ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, boş arazide vahşi depolama yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uyguladı.

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İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Atıfbey Mahallesi'nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon tl ceza - Resim: 0

Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon tl ceza - Resim: 1

Bakanlık ekipleri gözetimde alanın temizlenerek atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon tl ceza - Resim: 2

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