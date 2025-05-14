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Bu yıl bu ürünlerde sıkıntı çekeceğiz! Çiftçilerle buluşan Erdoğan söyledi

Bu yıl bu ürünlerde sıkıntı çekeceğiz! Çiftçilerle buluşan Erdoğan söyledi

Dünya Çiftçiler Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında yaşanan don olayına değindi. Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle ziraat odası başkanları ve çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, Nisan ayında gelen sürpriz karın yarattığı don afetine değindi.Erdoğan, don sonucu zarar gören ürün gruplarını sıraladı. Cumhurbaşkanı, şunları söyledi;

*Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor.
*Şimdiye kadar ki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor.

Stratejik ürünlerde sıkıntı yok

Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliği açısından bir tehlikenin söz konusu olmadığına değinen Erdoğan şöyle devam etti:

-"Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz.

-"Bu süreçte tarım sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum.

Çiftçimizin yanındayız
-23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. Bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum.

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