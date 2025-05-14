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Kızının sözü üzerine eve gizli kamera koydu! Annenin yaptıklarını gören baba şoke oldu

Kızının sözü üzerine eve gizli kamera koydu! Annenin yaptıklarını gören baba şoke oldu

İstanbul Ataşehir'de yaşayan Cezayir asıllı Müzisyen Bakri Kour, geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki kızının vücudunda yara izleri fark etti. Küçük kızın "Anne beni dövüyor." demesi üzerine harekete geçen baba evine gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen baba boşanma davası açtı.

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İstanbul Ataşehir'de yaşayan Müzisyen Bakri Kour, beş yıl önce yabancı uyruklu Hafsa O. ile evlendi. Kour, geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki kızı Ela'nın vücudundaki yaraları fark etti.

Küçük kızın "Annem beni dövüyor." demesi üzerine şüphelenen baba, durumu eşine sorduğunda "düştü" cevabını aldı.

Kızının sözü üzerine eve gizli kamera koydu! Annenin yaptıklarını gören baba şoke oldu - Resim: 0GİZLİ KAMERA DAYAĞI ORTAYA ÇIKARDI

Eşinin bozuk telefonunu tamir ettirip geri alan Kour, Messenger'da sesli mesajları fark etti.

Sabah'ta yer alan habere göre eşi, mesajlarda çocuğu dövdüğünü dalga geçerek anlatıyordu. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren baba, görüntüleri izlediğinde şoke oldu. Çocuğunu döven kişinin öz annesi olduğunu gören baba, boşanmak için dava açtı.

İddiaya göre anne, kızını görmek için Kour ile buluşmaya yalnız gelmedi. Hafsa O.'nun yanında gelen kişiler babayı darbedip küçük çocuğu arabaya bindirip kaçırdı. Yaşananları anlatan baba, "İki kişi beni tuttu.Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim." dedi. Kour, kızının zorla alındığını ve darbedildiğini belirterek tekrar suç duyurusunda bulundu.

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