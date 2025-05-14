Ahmet Türk 'Meclis'i işaret etti: Komisyon kurulmalı

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin yaptığı açıklamada; devletin atacağı adımların önemli olduğunu belirterek "Bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsa halkın beklentilerine yanıt verilmeli" diye konuştu. Gruplar ile yeniden görüşmeler olacağını kaydeden Türk, "Bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun Meclis’te olması gerekiyor" dedi.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını 12 Mayıs'ta duyurarak örgütsel yapının feshetti ve silahlı mücadele yöntemini sona erdirdi.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEMOKRATİK SİYASET VURGUSU

MA'da yer alan habere göre; PKK’nın aldığı kararlarla demokratik siyasetin güçlenmesine katkı sağladığına işaret eden Türk, "Fesih kararı, demokratik siyasetin güçlenmesi ve Kürtlerin demokratik siyaset içinde halklarını aramasının yolunu açtı. Dünyada bunun örnekleri var. İrlanda’ya gittiğimizde şunu ifade ettiler; Bizler uzun süre mücadele ettik ama sonuçta demokratik siyasetin bu sorunları çözmesi konusunda bütün yetkilerimizi devir ettik. Bu da barış antlaşmasını sağladı" diye belirtti.