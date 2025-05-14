Prens Salman: Gazze'deki savaşı durdurmak için çalışıyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Riyad'da Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu. Salman, "Bölgedeki tırmanışın durdurulması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve Filistin meselesine kapsamlı bir çözüm bulunması için çalışıyoruz" diye konuştu.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi" için çalıştıklarını söyledi.

Selman, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Körfez-ABD Zirvesi'nin, işbirliği ve ortak eylem geliştirme yönündeki isteği yansıttığını dile getiren Bin Selman, "Bölgedeki tırmanışın durdurulması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve Filistin meselesine kapsamlı bir çözüm bulunması için çalışıyoruz" dedi.

'BÖLGEDEKİ KRİZLER SİYASİ YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ'

Arap Barış Girişimi çerçevesinde Filistin davasına kapsamlı bir çözümün altını çizen Selman, Yemen dahil olmak üzere bölgedeki krizlerin siyasi yollarla çözülmesine vurgu yaptı.

Selman, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine değinerek Suriye'nin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik çabaları desteklediklerini belirtti.

'SURİYE HALKININ SIKINTILARINI SONA ERDİRME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM'

Trump'ın dün Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnuniyet duyduklarını belirten Selman, bu kararın Suriye halkının çektiği sıkıntıları sona erdirme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sudan'daki duruma da değinen Selman, iç savaşın sona erdirilmesi noktasında Suudi Arabistan ve ABD himayesinde daha önce varılan Cidde görüşmeleri girişimine işaret etti.

'LÜBNAN'DA SİLAHLAR DEVLET TEKELİNDE OLMALI'

Lübnan hükümetini desteklediklerini dile getiren Selman, Lübnan'da silahların devlet tekelinde olmasının önemini vurguladı.

Bin Selman, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Trump'ın ortaya koyduğu çabaları desteklediğini, Suudi Arabistan'ın da bu husustaki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini aktardı.