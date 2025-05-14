PKK'nın silah bırakması ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da katıldığı programda terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olduğunu söyledi. Şimşek'in değerlendirmeleri dikkat çekti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ahaber'de yer alan habere göre Bakan Şimşek "Ekonomi programı rayında ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMLU"

"PKK'nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu." ifadelerini kullanan Şimşek şunları kaydetti:

"Programımızın orta vadeli birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz. Mali tarafta konsolidasyon devam edecek, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörüyoruz, onun da altına gelebilir. Programın geneli hala iyi bir sürece işaret ediyor. Ekonomi programı rayında ilerliyor, finansal koşullar daha sıkı ve dezenflasyonist."

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