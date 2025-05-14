Garanti BBVA, FinAI Summit Türkiye ayağına ev sahipliği yaptı

Finans sektörünün önemli yapay zeka etkinliklerinden FinAI Summit'in Türkiye ayağı, Garanti BBVA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, BBVA Grubu tarafından, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve İspanya'da gerçekleştirilen FinAI Summit, dünya çapında yapay zekanın finans sektöründeki gücünü ve potansiyelini keşfetmek isteyenleri buluşturdu.

Etkinlik serisinin Türkiye ayağı, Garanti BBVA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, sektör profesyonellerinden de büyük ilgi gördü.

Etkinliğin ilk gününde, Meksika'da risk yönetiminde yapay zekanın rolü, ikinci gün ise Kolombiya'da finansal piyasaların dönüşümünde yapay zekanın etkisi masaya yatırıldı.

İstanbul'daki Garanti BBVA Genel Müdürlük binasında düzenlenen üçüncü gündeki etkinlikte, yapay zeka, sadece teknik değil, etik, toplumsal ve stratejik boyutlarıyla ele alındı, dördüncü günde ise İspanya'da yapay zekanın etik gelişimi tartışıldı.

Farklı ülkelerden uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen oturumlar, küresel finans sektöründeki ortak sorunlara yenilikçi çözümler sunan bilgi alışverişi ortamı sağladı.

- Etkinlik, 30 farklı ülkeden 6 binden fazla kişi tarafından takip edildi

Bankanın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye oturumunda, yapay zekanın finansal hizmetleri nasıl dönüştürdüğü, etik sınırları ve toplumsal etkileri ele alındı.

Oturumda finansal kapsayıcılığı artıran, müşteri deneyimini iyileştiren ve risk yönetimini optimize eden yenilikçi yapay zeka çözümleri konuşuldu.

Etkinlikte, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay, "Yapay Zeka ve Madalyonun Diğer Yüzü: Sorumlu Yapay Zeka" başlıklı konuşma yaptı.

Ardından Doğanay'ın moderasyonunda gerçekleşen panelde, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi Evren Şeker, Garanti BBVA Teknoloji AI Factory Birim Müdürü Ayşen Büyükakın, Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Veri ve İleri Analitik Direktörü Uğur Boncuklu ve Garanti BBVA Bireysel Müşteri Çözümleri Veri ve İleri Analitik Direktörü Sinan Bayraktar, sorumlu yapay zekanın çeşitli boyutlarını değerlendirdi.

Panelde, yapay zekanın karar alma süreçlerindeki rolü, etik çerçeveleri, toplumsal etkileri ve sorumlu kullanımı gibi konular ele alındı.

Katılımcılar tarafından, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, değer temelli bir yaklaşımın ürünü olduğu vurgulandı.

Türkçe, İngilizce ve İspanyolca simultane çeviriyle çevrim içi olarak da yayınlanan etkinlik, 30 farklı ülkeden 6 binden fazla kişi tarafından takip edildi.