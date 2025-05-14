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Kuveyt Türk 'Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'yi kurdu

Kuveyt Türk 'Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'yi kurdu

Kuveyt Türk, ödeme sistemleri alanında faaliyet gösterecek "Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ"yi kurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, ödeme sistemleri alanındaki yatırımlarını yeni bir seviyeye taşıyor.

Şirketin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde lisans süreci devam ediyor.

"SağlamPay" markasıyla faaliyete geçecek şirket, bireylere ve işletmelere uçtan uca dijital çözümler sunmayı hedefliyor.

Marka, işletmelere tüm banka kartlarına taksit, çoklu POS yönetimi sorununa çözüm ve nakit akışını tek noktadan izleme gibi hizmetler sağlayacak.

Marka, aynı zamanda dijital iş çözümleriyle KOBİ'lerin operasyonel verimliliğini artırmayı, bireysel kullanıcılara yönelik dijital cüzdan, ön ödemeli kart, açık bankacılık hizmetleri, yurt içi-yurt dışı para transferi ve yeni nesil sadakat programları gibi uygulamalarla finansal hayatın sadeleşmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans ilke ve değerleri doğrultusunda yenilikçi çözümler üretmeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"BOACARD altyapımız, Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarımız ve CebimPOS gibi uygulamalarımızla güçlendirdiğimiz ödeme sistemleri alanında, şimdi de Sağlam Ödeme ve Elektronik Para AŞ ile bu vizyonumuzu daha da ileri taşıyoruz. SağlamPay markamızla hem işletmelere dijitalleşme yolunda destek olacağız hem de bireylerin hayatını kolaylaştıracak güvenli ve sade çözümler sunacağız."

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