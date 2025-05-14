BIST 9.667
DOLAR 38,77
EURO 43,69
ALTIN 4.027,81
HABER /  GÜNCEL

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan az önce açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan az önce açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna yanıt verdi

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrete ara zam olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Işıkhan ayrıca ev kadınlarına emeklilik şartlarına ilişkin konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken." dedi.

"Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken."

Ev kadınlarına emeklilik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak" dedi.

Kadınların emekliliği ile ilgili bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-Temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra inşallah teklifi Meclis’e getirdikten sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz.

İçeriği daha netleştirmedik. İyi bir analiz yapmamız gerekiyor. Kadınların emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi vs. onlara bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten. İnşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da akraba kavgası! 1'i ağır 3 yaralı
Afyonkarahisar'da akraba kavgası! 1'i ağır 3 yaralı
PKK'nın silah bırakması ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
PKK'nın silah bırakması ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon tl ceza
Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon tl ceza
Papa'nın gelmesinin beklendiği İznik'te turizmcileri heyecan sardı
Papa'nın gelmesinin beklendiği İznik'te turizmcileri heyecan sardı
Prens Salman: Gazze'deki savaşı durdurmak için çalışıyoruz
Prens Salman: Gazze'deki savaşı durdurmak için çalışıyoruz
Bu yıl bu ürünlerde sıkıntı çekeceğiz! Çiftçilerle buluşan Erdoğan söyledi
Bu yıl bu ürünlerde sıkıntı çekeceğiz! Çiftçilerle buluşan Erdoğan söyledi
Kızının sözü üzerine eve gizli kamera koydu! Annenin yaptıklarını gören baba şoke oldu
Kızının sözü üzerine eve gizli kamera koydu! Annenin yaptıklarını gören baba şoke oldu
SGK’dan yıpranma hakkı açıklaması: Hangi meslekler kapsam dışı kaldı?
SGK’dan yıpranma hakkı açıklaması: Hangi meslekler kapsam dışı kaldı?
Ahmet Türk 'Meclis'i işaret etti: Komisyon kurulmalı
Ahmet Türk 'Meclis'i işaret etti: Komisyon kurulmalı
Donald Trump, Suudi Arabistan veliahtı, Recep Tayyip Erdoğan ve Şara görüştü
Donald Trump, Suudi Arabistan veliahtı, Recep Tayyip Erdoğan ve Şara görüştü
Allianz Türkiye, HAYTAP'a desteğini büyütüyor
Allianz Türkiye, HAYTAP'a desteğini büyütüyor
Komünizm ile Mücadele Derneği Başkanı Hakan Elmas’a Devlet arşivlerinden araştırma izni
Komünizm ile Mücadele Derneği Başkanı Hakan Elmas’a Devlet arşivlerinden araştırma izni