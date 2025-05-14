Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan az önce açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna yanıt verdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrete ara zam olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Işıkhan ayrıca ev kadınlarına emeklilik şartlarına ilişkin konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken." dedi.

"Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken."

Ev kadınlarına emeklilik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak" dedi.

Kadınların emekliliği ile ilgili bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-Temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra inşallah teklifi Meclis’e getirdikten sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz.

İçeriği daha netleştirmedik. İyi bir analiz yapmamız gerekiyor. Kadınların emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi vs. onlara bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten. İnşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız.