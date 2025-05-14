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Bakan Bayraktar: Elektrik kesintileriyle alakalı endişelenecek bir durum yok!

Bakan Bayraktar: Elektrik kesintileriyle alakalı endişelenecek bir durum yok!

Portekiz ve İspanya'da, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kaos çıkmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir." dedi. Bayraktar, "Bizde, elektrik kesintileriyle alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok." diye konuştu.

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Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintileri hatırlatılan Bayraktar, "Bizde, elektrik kesintileriyle alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yenilenebilir enerjiye ilişkin reform paketi açıkladığını anımsatan Bayraktar, paket içinde yer alan bazı maddelere dikkati çekti.

Türkiye'de yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmak istediklerini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin madenlerinin bir an önce ekonomiye kazandırılmasına ilişkin süreçleri hızlandıracak, kısaltacak ve yatırımcıların önünü açacak bir paket olduğunu anlattı.

Bakan Bayraktar, "Çevre, iş sağlığı, güvenliği, bunların olduğu bir maden paketi. Bunların olduğu reform paketi olacak Meclis'in gündeminde. Ümit ediyoruz bu dönemde yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yasalaşır." diye konuştu.

"Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir"

Türkiye'nin mutlaka dengeli bir üretim portföyüne sahip olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir. Yapmaya çalıştığımız, dengeli, içerisinde yenilenebilirin, kömürün, doğal gazın olduğu, inşallah yakın zamanda nükleerin de katılacağı, hidrolik kaynakların olduğu bir üretim sepetine sahip olmak lazım. Bunu yaptığımızda inşallah endişe edilecek bir şey yok. Bir de tabii iletim şebekemizin elektrik iletim hatlarının dağıtım hatlarında yine çok kuvvetli olması lazım. Oraya da büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle iletim şebekesini güçlendirecek büyük inşa faaliyetlerinin de önümüzdeki 10 yıl için planlamasını yapmış durumdayız."

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