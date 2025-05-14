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TFF açıkladı: Yabancı futbolcu kuralı revize edildi

TFF açıkladı: Yabancı futbolcu kuralı revize edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu Süper Lig yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili kuralda değişikliğe gitti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu kuralında revizeye gitti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler."

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

Bu 14 yabancının 12’si için yaş sınırı olmayacak.

En az 2’si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.

2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

TFF
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