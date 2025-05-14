'Terörsüz Türkiye' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün devri artık kapanmıştır, örgütün kolları da sürece katılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Terörsüz Türkiye'ye yönelik mesaj veren Erdoğan şunları kaydetti:

Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız.

"Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da silah bırakma sürecine katılması öneme sahiptir"

"Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız ortak gelecek mutabakatına uygun adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da silah bırakma sürecine katılması öneme sahiptir. Türkiye'nin adının terörle değil teknoloji ile , kültürle, sanatla anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır.

"Sayın Özel'e takdirlerimizi sunuyoruz"

DEM Parti içinde sürece destek veren rahmetli Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere, eş başkanlara, tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum. Sağduyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde sürdürülmesini bekliyoruz. Sayın Özel'e takdirlerimizi sunuyoruz. Kimi zaman olumsuz tavır takınsalar da muhalif parti genel başkanlarına da teşekkürlerimizi iletiyoruz.

"Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız yapacaktır"

Asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır. Bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasının ve sınır ötesi sorumluluklarının getirdiği vazifeleri artık daha rahat ve güven içerisinde yürütebileceklerdir. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor.

"Yatırım yapmaya çağırıyorum"

Tekstilden makinaya, sanayinin tüm alanlarında yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz. Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız.

Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. Türkiye'nin adının terörle değil; teknolojiyle, kültürle, sanatla, demokratik ve insani gelişim standartlarının yükselişiyle anılmasını arzu ediyoruz. Tekstilden makinaya, sanayinin tüm alanlarında yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz. Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız. Sadece güvenlik ve huzur bakımından değil, turizmden kültüre, yatırımlardan sosyal barışa kadar pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. İnşallah bu tarihi fırsat, küçük hesaplar veya uluslararası ayak oyunlarıyla heba edilmeden, samimi bir iklimde tekemmül eder.

Bugün ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kriz çözümünde aranan ülkeyiz. Türkiye devlet tecrübesi ile bu alanda istisnai konumda. Bu sabah Sayın Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin altında yatan bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz konusuydu. Bizim barıştan huzurdan demokrasi ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur.

"ABD Başkanı Trump'a tekrar teşekkür ediyorum"

Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan ABD Başkanı Trump'a tekrar teşekkür ediyorum. Gazze ile ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz.

Bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir. Biz, Terörsüz Türkiye menziline varılması için kararlı, sabırlı, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.

İstanbul'daki karanlık şebeke ahtapota dönüşmüş, cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan bir suç işlendi. Yapılan iş organize suçu aşıp ülke güvenliği sorunu oldu. Yozlaşma tüm belediyelerde var. Bu konuda yaklaşımımız parti odaklı değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor.

"Belediye yetkileri tanımlanmalı"

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Belediye yetkileri tanımlanmalı. Devredici düzenlemeler yapılmalıdır. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Vali ve kaymakamlarımızın kooordinasyon görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalıdır. Belediyeler borç batağında. Yerel yönetim sistemimizin ıslah edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Meclis'teki partilerimize milletin hizmet beklentisini karşılayacak etkin yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz.

Belediyelerdeki kayyum uygulaması

Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.