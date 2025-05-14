Donald Trump ve Putin Türkiye'ye gelecek mi son dakika haberi herşeyi değiştirecek

TÜRKİYE dünyanın nefesini tutup izleyeceği muhtemel bir zirvenin ev sahibi adayı. 15 Mayıs perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a gelebilir. Sebep de Ukrayna ile Rusya arasında 3 yıl önce kesilen doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması. Trump'ın da Putin'in de Türkiye rotası son dakika gelişmelerine bağlı. Bu olursa Dünya perşembe günü nefesini kesip İstanbul'daki sıra dışı zirveye kilitlenecek.

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TÜRKİYE'nin 3 kenti dünyanın gözünün çevrildiği inanılmaz bir diplomasi trafiğine sahne oluyor. 15 Mayıs perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin'in 3 yıl önce kesilen Ukrayna Rusya doğrudan görüşmelerine Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapmasını istemesi ile kritik bir gün yaşanacak. Ukrayna- Rusya görüşmesi için Donald Trump ve Vladimir Putin'in son dakika kararıyla İstanbul'a gelmesi ihtimal dahilinde. İki lider gelirse dünya gözünü bu sürpriz zirveye dikecek.

Trump, Putin gelirse gelirim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donald Trump'ı arayıp zirveye çağırdı. Trump ise Vladimir Putin gelirse İstanbul'a gelirim dedi... Şimdi her şey Putin'in vereceği karara bağlı. Moskova'dan şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Putin son dakika sürprizi yaparsa ABD Başkanı Trump da rotasını İstanbul'a çevirebilir.

Türkiye'nin 3 kentinde diplomasi trafiği

Ankara'ya 15 Mayıs perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'ye geliyor. Zelenskiy'i Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.



İstanbul 15 Mayıs perşembe günü muhtemel bir zirvenin ev sahibi adayı. Eğer Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Donald Trump müzakerelere katılmak için İstanbul'a gelirse, Zelenskiy ve Erdoğan da İstanbul'a geçecek. Böylece İstanbul dünyanın nefesini tutarak izleyeceği bir zirveye ev sahipliği yapacak.



Antalya ise bugün NATO Dışişleri Bakanları'nın gayri resmi toplantısına ev sahipliği yapıyor. Hakan Fidan'ın ev sahibi olduğu bu toplantıda 32 ülke ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bulunuyor. Ukrayna-Rusya zirvesinin alt zemini Antalya'daki bu toplantının arka planında planlanıyor.