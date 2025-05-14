Nihat Kahveci'den Osimhen ve Fenerbahçe iddiası

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Victor Osimhen ile ilgilendiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcünün sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

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Fenerbahçe’nin, Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgilendiği yönündeki iddialar gündemi meşgul etmeye devam ederken, spor yorumcusu Nihat Kahveci konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haber Global ekranlarında konuşan Kahveci, Osimhen'in sarı-lacivertli formayı giymesinin neredeyse imkânsız olduğunu vurgulayarak "Osimhen’in kalması bile bana göre bir sürpriz" diyen Kahveci, Fenerbahçe'nin transferde adı geçmesine rağmen oyuncunun Süper Lig’e gelmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Kahveci, “'Masada Fenerbahçe var' deniliyor ama bana göre Osimhen bu ligi tercih etmez. Eğer gelirse sosyal medya ters köşe olur. 700 bin tweet boşa gider” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin transferde ekonomik gücünün yeterli olabileceğini kabul eden Kahveci, “Fenerbahçe 75 milyon euroyu bulur mu? Bulur. Osimhen'e yıllık 20 milyon euro verir mi? Verir. Ancak tüm bunlara rağmen, Galatasaray'la adı bu kadar anılmış ve taraftar nezdinde bir sempati kazanmış bir oyuncunun Fenerbahçe forması giymesini yüzde 0.001 ihtimal olarak görüyorum. Bu sıfırları daha da çoğaltmak mümkün” dedi.

Kahveci sözlerini, "O minicik ihtimali de yalnızca futbolun sürprizlerle dolu olması gerçeğine bırakıyorum. Bu oyunda bazen hiç tahmin etmediğimiz transferler gerçekleşebiliyor" şeklinde tamamladı.