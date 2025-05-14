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İspanya semalarında HÜRJET uçacak anlaşma imzalanıyor

İspanya semalarında HÜRJET uçacak anlaşma imzalanıyor

Türkiye'nin yerli ve milli olarak üretmeye başladığı HÜRJET, İspanya semalarında uçacak.

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İspanya Hava Kuvvetleri, yeni ileri eğitim uçağı olarak HÜRJET'i seçti. İki ülke arasında 5 ay önce başlayan "Jet Eğitim Uçağı Projesi" iş birliğinde sona gelindi.

İspanya'nın F-5 uçakları yerine kullanacağı HÜRJET için anlaşmanın bugün 2025 FEINDEF Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında imzalanacağı belirtildi.

Anlaşma ile Türkiye'den ilk kez bir Avrupa ülkesine jet eğitim uçağı satışı gerçekleşmiş olacak.

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