İspanya semalarında HÜRJET uçacak anlaşma imzalanıyor

Türkiye'nin yerli ve milli olarak üretmeye başladığı HÜRJET, İspanya semalarında uçacak.Abone ol
İspanya Hava Kuvvetleri, yeni ileri eğitim uçağı olarak HÜRJET'i seçti. İki ülke arasında 5 ay önce başlayan "Jet Eğitim Uçağı Projesi" iş birliğinde sona gelindi.
İspanya'nın F-5 uçakları yerine kullanacağı HÜRJET için anlaşmanın bugün 2025 FEINDEF Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında imzalanacağı belirtildi.
Anlaşma ile Türkiye'den ilk kez bir Avrupa ülkesine jet eğitim uçağı satışı gerçekleşmiş olacak.