Kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi! ABD Başkanı Trump, İstanbul'a mı geliyor?

İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Trump “Putin orada olmamı istiyor ve bu bir olasılık” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliğini yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplumda gözler yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevirdi.

Kritik görüşme öncesi flaş ABD Başkanı Trump'tan flaş bir açıklama geldi. Trump "Putin orada olmamı istiyor ve bu bir olasılık” dedi.