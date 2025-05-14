Gazze’de can kaybı 52 bin 928’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 928’e, yaralı sayısı ise 119 bin 846’ya ulaştı. Son 24 saatte 20 kişi daha yaşamını yitirirken, ateşkesin bozulduğu 18 Mart’tan bu yana ölümler hızla artıyor.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı yoğun askeri operasyonlar sonucunda Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizin boyutları derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, saldırıların başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 928’e, yaralıların sayısı ise 119 bin 846’ya ulaştı.

Bakanlık, son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 125 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Gazze’de sivillerin hedef olmaya devam ettiği bu süreçte, sağlık altyapısının büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle yaralılara müdahale imkânı da ciddi oranda sınırlanmış durumda.

ATEŞKES SONRASI YENİDEN TIRMANAN ŞİDDET

18 Mart’ta İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi sona erdirmesinin ardından bölgede saldırılar yeniden yoğunluk kazanmıştı. Bu tarihten bu yana yaşanan can kaybı 2 bin 799’a, yaralı sayısı ise 7 bin 805’e yükseldi. Son haftalarda özellikle yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırılarının sıklığı dikkat çekerken, sivil kayıplar her geçen gün artıyor.

ULUSLARARASI ÇAĞRILAR ARTIYOR

Gazze’deki insani durumun her geçen gün kötüleşmesine rağmen, çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması yönündeki diplomatik girişimler sınırlı sonuç veriyor. Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası insan hakları kuruluşları, sivillerin korunması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılabilmesi için taraflara yeniden diyalog çağrısında bulunuyor.

Ancak sahadaki gelişmeler, bölgede yakın vadede bir sükûnet sağlanmasının oldukça zor olduğu yönünde değerlendiriliyor. Gazze’de devam eden çatışmalar, yalnızca bölge halkını değil, küresel vicdanı da derinden sarsmaya devam ediyor.