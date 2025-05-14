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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin daha güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yerel yönetimlere yeni model sinyali verdi yeni bir düzenin kavuşturulması gerektiğinin mesajını verdi. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları:

"Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur. Karşılaşılan sorunların başında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Koordine etmek elbette kolay değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır. Mahalleye dönüşen köylerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Büyükşehir olmayan şehirlerimizin yönetim yapıları sorunların çözümünü, hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır.

"İSTİSNALAR HARİÇ BELEDİYELER BORÇ BATAĞINDA"

İmar düzenlemeleri sağlıklı şekilde yapılmalıdır. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin daha güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz. Az sayıdaki istisna haricinde belediyelerin tamamı borç batağındadır. Prim borçları için verdiğimiz mücadele bilinmektedir. Bir konser etkinliği için yüz milyonlarca lira harcanırken SGK primine gelince paramız yok deniyor. Aynısı reklam bütçeleri için de geçerli. Belediyelerin orta ve uzun vadeli program düzenlenmeli. Aksi halde belediyeler kılını kıpırdatamaz hale gelecektir. Böyle gelmiş böyle gider neme lazımcılık bizim benimseyeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Sorun varsa, şikayet varsa siyaset kurumunun görevi buna çözüm bulmaktır. Bu hususların çözümü meseleye partiler üstü bakış açısını gerektiriyor. Bu çağrımızın hiçbir siyasi, adli gelişme ile ilgisi yoktur. Milletin derdi ile dertlenen, ülkenin sorunlarına çözüm iradesi gösteren partilere şimdiden teşekkür ediyorum."

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