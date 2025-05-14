Evlerinin yakınında buldukları nesneyi incelettirdiler, Roma dönemine ait çıktı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan iki kardeş, evlerinin yakınlarında buldukları nesneyi Troya Müzesi'ne götürüp inceletti. Burada yapılan incelemede, nesnenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yüzük mührü olduğu anlaşıldı.Abone ol
Geçen yıl Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)" adlı projeye katılan 10 yaşındaki Aden Dayangaç, evlerinin yakınlarında tarihi eser niteliğinde olabileceğini düşündüğü bir nesne buldu.
Dayangaç, daha sonra nesneyi 14 yaşındaki ağabeyi Doran Dayangaç'a gösterdi. Dayangaç kardeşler, üzerinde horoz figürü bulunan nesneyi, Troya Müzesi'ne götürdü.
Müzede yapılan incelemede yüzük mührü olduğu belirlenen nesnenin, Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu tespit edildi.
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