Sergen Yalçın'a Süper Lig'den sürpriz talip! Teknik direktörlüğe geri dönebilir
Şu sıralar spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın teknik direktörlüğe geri dönebilir. İddiaya göre, Süper Lig'den bir takım tecrübeli çalıştırıya teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna gelinirken, sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Bu sezonu Beşiktaş'tan kendisine teklif gelmesine rağmen reddederek spor yorumculuğu yaparak geçiren Sergen Yalçın'ın yeni sezonda teknik direktörlüğe dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Adı Fenerbahçe ile de anılan deneyimli çalıştırıcı için Süper Lig'den başka bir ekibin teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Rizespor, yeni sezonda takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor.
Karadeniz ekibinde Trabzonspor yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut'un koltuğunun sallantıya girdiği belirtilirken, Sergen Yalçın seslerinin yükseldiği kaydedildi.