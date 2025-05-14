Sergen Yalçın'a Süper Lig'den sürpriz talip! Teknik direktörlüğe geri dönebilir

Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna gelinirken, sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Bu sezonu Beşiktaş'tan kendisine teklif gelmesine rağmen reddederek spor yorumculuğu yaparak geçiren Sergen Yalçın'ın yeni sezonda teknik direktörlüğe dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.