BIST 9.734
DOLAR 38,74
EURO 43,46
ALTIN 3.972,45
HABER /  GÜNCEL

İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlarda düşüş sürüyor. İSKİ'nin verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı, yüzde 79.2 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Mayıs'ta yüzde 79,6 olarak ölçülmüştü.

Abone ol

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 79.2 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.62 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 47.81 ile Istrancalar Barajı oldu.

14 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 58.91

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.77

• Darlık Barajı yüzde 81.74

• Elmalı Barajı yüzde 91.62

• Istrancalar Barajı yüzde 47.81

• Kazandere Barajı yüzde 90.5

• Pabuçdere Barajı yüzde 90.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.37

• Terkos Barajı yüzde 79.17

• Ömerli Barajı yüzde 91.61

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı
Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bu süreyi kaçıran yandı
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bu süreyi kaçıran yandı
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan enflasyon açıklaması
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalamak için Gazze'deki katliamlarını tırmandırıyor
Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalamak için Gazze'deki katliamlarını tırmandırıyor
Para çekecekler dikkat! Bayram öncesi ATM'lerde sürpriz değişiklik
Para çekecekler dikkat! Bayram öncesi ATM'lerde sürpriz değişiklik
Düzce'de kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu
Düzce'de kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dörtlü liderler toplantısına katılması dünya basınında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dörtlü liderler toplantısına katılması dünya basınında!
Müsavat Dervişoğlu'ndan Lozan tepkisi: MHP ve DEM aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açtı
Müsavat Dervişoğlu'ndan Lozan tepkisi: MHP ve DEM aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliği ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüştü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliği ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüştü"
Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: Toplum sağlıklı kalmalı
Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: Toplum sağlıklı kalmalı
Evlerinin yakınında buldukları nesneyi incelettirdiler, Roma dönemine ait çıktı
Evlerinin yakınında buldukları nesneyi incelettirdiler, Roma dönemine ait çıktı