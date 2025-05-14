İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlarda düşüş sürüyor. İSKİ'nin verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı, yüzde 79.2 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Mayıs'ta yüzde 79,6 olarak ölçülmüştü.

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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 79.2 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.62 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 47.81 ile Istrancalar Barajı oldu.

14 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 58.91

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.77

• Darlık Barajı yüzde 81.74

• Elmalı Barajı yüzde 91.62

• Istrancalar Barajı yüzde 47.81

• Kazandere Barajı yüzde 90.5

• Pabuçdere Barajı yüzde 90.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.37

• Terkos Barajı yüzde 79.17

• Ömerli Barajı yüzde 91.61