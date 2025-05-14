Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bu süreyi kaçıran yandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu. Taşınmaz satışlarında devreye giren şufa hakkı (ön alım hakkı), yalnızca 90 gün içinde kullanılabiliyor. Bu sürede yasal işlem başlatılmazsa, hissedarların öncelikli alım hakkı tamamen ortadan kalkıyor.

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Türk Medeni Kanunu’na göre hisseli taşınmazlarda hissedarlar arasında önemli bir hak olan ön alım (şufa) hakkı, bir hissedarın payını üçüncü bir kişiye satması durumunda devreye giriyor. Bu hak, diğer hissedarlara, satılan payı aynı şartlarla satın alma imkânı sunuyor. Ancak bu hak süresiz değil. Satış işlemi noter aracılığıyla diğer hissedarlara resmi olarak bildirildiğinde, bu kişiler en geç 90 gün içerisinde dava açmak zorunda. Aksi takdirde ön alım hakkı geçersiz hale geliyor.

FERAGAT BELGESİ OLMADAN SATIŞA DAVA AÇILABİLİR

Satış sürecinde diğer hissedarlardan feragat belgelerinin alınmaması, gelecekte ciddi hukuki problemlere sebep olabilir. Tapuda devir işlemi tamamlanmış olsa bile, feragatname sunulmamışsa diğer hissedarlar, satışa itiraz ederek iptal davası açabiliyor. Ancak bu hak da sınırsız değil; satış tarihinden itibaren iki yıl içinde dava açılması gerekiyor. Bu sürenin aşılması durumunda dava açma hakkı sona eriyor.

RESMİ BİLDİRİM ŞART, SÜRE TAKİBİ HAYATİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri, hisseli taşınmaz sahiplerinin mağdur olmamaları adına satış işlemlerini ve bildirime ilişkin süreçleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Eğer noter aracılığıyla resmi bildirim yapılmazsa ve feragat beyanı da mevcut değilse, hissedarların dava açma hakkı saklı kalıyor. Ancak resmi bildirim yapılmış ve 90 gün içinde dava açılmamışsa, ön alım hakkı artık kullanılamıyor.

HİSSEDARLAR İÇİN UYARI: HAKLARINIZI KAYBETMEYİN

Uzmanlar, hisseli taşınmazlarda hak sahibi olan vatandaşları uyarıyor. Satışlarla ilgili size ulaşan resmi tebligatları dikkatle inceleyin ve gerekli durumlarda hukuki girişimlerde bulunmak için vakit kaybetmeyin. Aksi takdirde, yasal sürelere uyulmaması nedeniyle geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşanabilir.