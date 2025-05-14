BIST 9.739
DOLAR 38,74
EURO 43,47
ALTIN 3.964,78
HABER /  GÜNCEL

Düzce'de kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu

Düzce'de kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu

Düzce'de yaşayan Abdullah Gül, kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi olduklarını söyledi.

Abone ol

Darıcı Mahallesi'nde ikamet eden emekli serbest meslek sahibi 46 yaşındaki Gül, 1 ay önce kurbanlık koç aldı.

Zamanla koçun evde, sokakta, bahçede yanından ayrılmadığını gören Gül ile hayvan arasında duygusal bağ oluştu.

Gül, evinin bahçesinde baktığı ve ismini "Hilmi" koyduğu koçunu, bir an olsun yanından ayırmıyor.

Abdullah Gül, AA muhabirine, kurduğu yakın dostluktan dolayı kurbanlık aldığı hayvanını kesmeye kıyamayacağını düşünmeye başladığını söyledi.

Daha önce hep büyükbaş kurbanlık aldığını fakat bu yıl küçükbaş hayvan edindiğini aktaran Gül, "Bana can yoldaşı olur diye bayramdan önce aldım. Birbirimize alıştık, sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Duygusal bağla birbirimize bağlandık, peşimden ayrılmıyor. Eve gitsem eve geliyor, kahveye gitsem kahveye geliyor. Beni görmediği zaman çıldırıyor." diye konuştu.

Gül, çevredekilerin de hayvana çok alıştığını dile getirerek, "Niyetimiz neydi ne oldu? Duygusal bağa girdik, bakalım ne olacak?" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dörtlü liderler toplantısına katılması dünya basınında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dörtlü liderler toplantısına katılması dünya basınında!
Müsavat Dervişoğlu'ndan Lozan tepkisi: MHP ve DEM aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açtı
Müsavat Dervişoğlu'ndan Lozan tepkisi: MHP ve DEM aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliği ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüştü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliği ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüştü"
Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: Toplum sağlıklı kalmalı
Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: Toplum sağlıklı kalmalı
Evlerinin yakınında buldukları nesneyi incelettirdiler, Roma dönemine ait çıktı
Evlerinin yakınında buldukları nesneyi incelettirdiler, Roma dönemine ait çıktı
Hakkari'de ekipler derede kaybolan Neçir için seferber
Hakkari'de ekipler derede kaybolan Neçir için seferber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kayyum açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kayyum açıklaması
Masterchef jürisi CHP'ye geçti, rozetini Gökan Zeybek taktı
Masterchef jürisi CHP'ye geçti, rozetini Gökan Zeybek taktı
Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler kar yağışıyla beyaza büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler kar yağışıyla beyaza büründü
Bakan Tekin: Kürtçe eğitimle ilgili tüm adımlar atıldı
Bakan Tekin: Kürtçe eğitimle ilgili tüm adımlar atıldı
Kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi! ABD Başkanı Trump, İstanbul'a mı geliyor?
Kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi! ABD Başkanı Trump, İstanbul'a mı geliyor?
4 suçtan aranıyormuş! Yakalanmamak için öyle bir şey yapmış ki...
4 suçtan aranıyormuş! Yakalanmamak için öyle bir şey yapmış ki...