Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalamak için Gazze'deki katliamlarını tırmandırıyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere yönelik saldırı ve katliamlarını tırmandırarak, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik arabulucuların çabalarını baltalamaya çalıştığını belirtti.

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Hamas'tan yapılan açıklamada, "Faşist işgal ordusunun sabah saatlerinden itibaren özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun nüfuslu evleri hedef alarak başlattığı acımasız ve yoğun saldırılar, 70'ten fazla şehit verilmesiyle sonuçlanmış olup, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı yürütülen soykırım savaşının tırmandırıldığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu saldırıların "sivil halkı yok etmeye yönelik soykırım savaşının bir devamı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yerleşim alanlarının, içinde yaşayanlarla birlikte bombalanması ve toplu katliamlar yapılması; faşist, acımasız bir tutumdur ve savaş suçlusu Netanyahu'ya hiçbir zafer getirmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arabulucular ateşkes ve esir takası için anlaşma yapmaya çalışırken, intikam hırsıyla hareket eden terörist Netanyahu, bu çabaları baltalamak amacıyla masum sivillere karşı saldırı ve katliamları tırmandırmakta acele ediyor."

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde sivillerin evlerini, yerlerinden edilenlerin kaldığı kampları bombaladığını, söz konusu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 70 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.