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Para çekecekler dikkat! Bayram öncesi ATM'lerde sürpriz değişiklik

Para çekecekler dikkat! Bayram öncesi ATM'lerde sürpriz değişiklik

6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda artan nakit talebi, bankaları harekete geçirdi. Bankalar, yaklaşan bayram öncesi para çekme limitlerinde değişikliğe gitti.

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Bankalar, mayıs ayı itibarıyla ATM'den yapılacak para çekme ve yatırma limitlerinde değişikliğe giderken, kartlı işlemlerin yanı sıra QR para çekme limitlerinde de üst limit yukarı çekildi. 

YENİLENEN AVM'LERİN ÇÖZÜM OLMASI BEKLENİYOR 

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'de 81 ile yayılmış ATM ağının önemli bölümü, eski tip ATM'lerden oluşmakta. Bu aygıtlardaki sisteme göre yatırılan paralar ayrı, çekilen paralar ise ayrı bölümlere koyulmakta. 

Yeni nesil ATM'lerde ise yatırılan 20, 50 ve 100 liralık banknotlar da para çekme ünitesi ile entegre şekilde çalışabilmekte. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde yeni nesil ATM ağının yaygınlaşması ve bu şekilde ATM'lerdeki 'tek tip banknot' sorununa çözüm bulunması planlanıyor. 

Bankaların ATM'lerden yapılacak komisyonsuz para çekme limitleri şu şekilde:

Akbank: 10 bin TL

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Vakıfbank: 20 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

Halkbank: 10 bin TL

Yapı Kredi: 10 bin TL

Garanti BBVA: 10 bin TL

ING Bank: 10 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Enpara: 10 bin TL 

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