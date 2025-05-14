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Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı

Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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