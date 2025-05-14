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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Gaziantep'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gaziantep FK'ye ziyarette bulundu.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler tarafından karşılanan Hacıosmanoğlu, yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir finalin Gaziantep'te oynanmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Gaziantep'in futbol konusunda da ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu aktaran Hacıosmanoğlu, "Böylesi önemli bir maçın, Gaziantep gibi güzide bir şehrimizde oynanmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep tarihi boyunca her zaman ülkemizin gurur veren şehirlerinden olmuştur. Bu yöredeki tüm hemşerilerimizin misafirperverliğini biliyoruz ve bugün de buna bir kez daha şahit oluyoruz. Bu vesileyle Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese şahsım ve federasyonumuz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret - Resim: 0

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz da böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep belki de misafirperverliğin başkenti olarak adlandırabileceğimiz bir şehirdir. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah dostça bir müsabaka olur ve kazanan Türk futbolu olur. Bu vesileyle şehrimiz adına sizlere teşekkür ediyorum."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret - Resim: 1

Ziyaretin ardından takımın antrenmanını ziyaret eden İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, futbolculara başarılar diledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret - Resim: 2

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