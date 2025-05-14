BIST 9.702
DOLAR 38,75
EURO 43,48
ALTIN 3.962,14
HABER /  GÜNCEL

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Abone ol

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesince yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınacak eserin dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gülay Korkut, video projeksiyonu Ahmet Şeren, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

"Piri Reis" balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

- Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçilerini kabul etti
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatilcilere kritik uyarı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatilcilere kritik uyarı
12 Dev Adam’ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri programı belli oldu
12 Dev Adam’ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri programı belli oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret
Ekmek zammına itiraz edildi! Valiliğin açtığı davada karar çıktı, ekmeğin fiyatı...
Ekmek zammına itiraz edildi! Valiliğin açtığı davada karar çıktı, ekmeğin fiyatı...
İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum
Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı
Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bu süreyi kaçıran yandı
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bu süreyi kaçıran yandı
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan enflasyon açıklaması
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalamak için Gazze'deki katliamlarını tırmandırıyor
Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalamak için Gazze'deki katliamlarını tırmandırıyor