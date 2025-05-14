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Hakkında yeni soruşturma açılmıştı: Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

Hakkında yeni soruşturma açılmıştı: Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "kamu görevlisine hakaret" suçundan hakkında başlatılan yeni bir soruşturmada ifade verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERDİ

İmamoğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca İmamoğlu'nun ifadesi, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğu gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

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