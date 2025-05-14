BIST 9.702
DOLAR 38,78
EURO 43,45
ALTIN 3.966,78
HABER /  DÜNYA

BM, yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğünü bildirdi

BM, yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin geri dönüşlerinde sayının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığını bildirdi.

Abone ol

IOM, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yeni rapor yayımladı.

Raporda, ekonomik fırsatlar ve temel hizmetlerin eksikliğinin, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için en büyük zorluğu oluşturduğu aktarılarak, "Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak için uluslararası desteğe kritik olarak ihtiyaç duyuluyor." ifadesi yer aldı.

Suriye'de birçok kişinin elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişemediğine vurgu yapılan raporda, resmi belgeler konusundaki eksikliklerin de geri dönenlerin temel hizmetlere erişmesini veya konut ile arazi talebini engellediği bildirildi.

Raporda, ülke içinde veya dışında mülteci olarak yaşayan 1,87 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğü belirtildi.

Suriye'de tarımsal faaliyetlerin ve yerel pazarların toparlanması için çaba gösterildiğine dikkat çekilerek, geçim kaynaklarının yetersiz olduğu ve barınakların yeniden inşasının yavaş ilerlediği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriyelilerin dirençli ve yenilikçi olduğunu belirtti.

Pope, "Suriyelilerin toplumlarını ve hayatlarını yeniden inşa etmek için önemli yardıma ihtiyaçları var. Suriyelilerin istikrar ve ilerleme yolunda olan bir ülkeye geri dönmelerini sağlamak, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

IOM verilerine göre, Suriye'de Ocak 2024’ten bu yana 1,3 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi evine dönerken, yurt dışından ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısı ise 730 bine ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkında yeni soruşturma açılmıştı: Ekrem İmamoğlu ifade verdi!
Hakkında yeni soruşturma açılmıştı: Ekrem İmamoğlu ifade verdi!
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
Evde ek iş vaadiyle 100 milyonluk vurgun
Evde ek iş vaadiyle 100 milyonluk vurgun
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneleyecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçilerini kabul etti
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatilcilere kritik uyarı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatilcilere kritik uyarı
12 Dev Adam’ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri programı belli oldu
12 Dev Adam’ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri programı belli oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret
Ekmek zammına itiraz edildi! Valiliğin açtığı davada karar çıktı, ekmeğin fiyatı...
Ekmek zammına itiraz edildi! Valiliğin açtığı davada karar çıktı, ekmeğin fiyatı...
İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum
Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı
Meteoroloji kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı, ani sel riskine karşı uyardı