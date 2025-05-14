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İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na fahri hemşehrilik ünvanı

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na fahri hemşehrilik ünvanı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na fahri hemşehrilik ünvanlığını teklif etti. Hacıosmanoğlu'nun bu teklifi gururla kabul ettiği öğrenildi.

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İki gündür Gaziantep'te bulunan ve çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, büyük bir sürpriz yaşadı.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK ÜNVANI VERİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İbrahim Hacıosmanoğlu'na fahri hemşehrilik ünvanını teklif etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bu jest karşısında Fatma Şahin'in sürpriz teklifini kabul ettiği ve mutluluk duyduğu öğrenildi.

'İKİNCİ MEMLEKETİM GAZİANTEP'

Gaziantep FK ziyaretinde kulüp başkanı Memik Yılmaz ile birlikte açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "İkinci memleketim Gaziantep. Memik Yılmaz başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok güzel misafirperverlik gösterdiler. 2 gündür buradayız ve çok iyi ağırlanıyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcımız da yarın burada fahri hemşehrilik ünvanı verecekler, hayırlı olsun inşallah" dedi.

KAYNAK: HABERLER.COM

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