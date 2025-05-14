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Tekrar mı geliyor? İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe yanıtı

Tekrar mı geliyor? İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe yanıtı

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, İran ekibi ile sözleşmesi olduğunu ve Fenerbahçe'den teklif gelirse gitmeyeceğini açıkladı.

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İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, yarın oynanacak son lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Kartal'a, "Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?" sorusu soruldu.

63 yaşındaki teknik direktör, "Persepolis ile bir yıl daha sözleşmem var. Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." diye yanıt verdi.

Persepolis yarın Havadar'ı yener, Sepehan son maçta puan kaybederse Persepolis ligi ikinci sırada bitirecek.

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