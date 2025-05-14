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Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırı: 6 şüpheli tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırı: 6 şüpheli tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili alınan güvenlik tedbirini aşmaya çalışarak emniyet güçlerine saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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Üniversitenin Kuzey Kampüsü'nde toplanıp, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 9 şüphelinin ''yurt dışına çıkış yasağı'' ve ''imza atma''yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif yaralandığı, olaylar sırasında 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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