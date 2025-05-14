Türkiye Kupası Galatasaray'ın!

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

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Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Ayrıca Galatasaray'ın üç golünün asistini yapan isim Yunus Akgün oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 2024-2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

Trabzonspor 0 - 3 Galatasaray

Pozisyon90'+3 Maçın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

86'GOL OFSAYTA TAKILDI! Yunus'un pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Morutan'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

86'BOŞ KALEYE ATAMADI! Ceza sahasının solunda topla buluşan Draguş kaleciyi geçip boş kaleye vuruşunu yaptı. Draguş'un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

63'GOL! Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle skoru 3-0 yaptı.

53'Her iki takım da bu dakikalarda orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

46'GOL! Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Osimhen savunmadan sıyrılarak ileri çıktı. Dar açıdan vuruşunu yapan Osimhen top ağlarla buluşturdu.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

44'Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Batagov maça devam edemeyecek.

41'OSİMHEN'İN ŞIK HAREKETİ SONUÇSUZ KALDI! Barış Alper sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in yarı vole yarı röveşata vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

40'Sağ kanatta topu alan Zubkov, sol taraftan savunma arkasına koşusunu sürdüren Nwakaeme'ye uzun bir pas gönderdi. Top doğurdan Muslera'nın kucağına gitti.

35'Sanchez'in pasında Yunus Akgün ceza sahasının sağında topla buluştu. Yunus'un çaprazdan şık vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

32'NET GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ! Sanchez'in hatasında topu alan Ozan, ceza sahasına girdi. Kaleciyla karşı karşıya kalan Ozan yaptığı vuruşta Günay'ı geçemedi.

30'Sallai sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Musfata'ya çarpan top kornere gitti.

26'GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ! Osimhen rakip ceeza sahasında Batagov'la girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi. Ancak hakem Osimhen'in öncesinde rakibine faul yaptığını tespit etti.

25'sol kanattan son çizgiye inen Malheiro içeri ortaladı. Arka direkte Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

13'GOL AZ FARKLA KAÇTI! Ceza sahasının solunda topla bir kez daha buluşan Nwakaeme pasını Zubkov'a verdi. Zubkov'un çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

12'Sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.

5'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yunus Akgün ceza sahasının sağından içeri otaladı. Penaltı noktasından Barış Alper'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

3'Ceza sahasının solunda topla buluşan Yunus'un şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.

Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen