Victor Osimhen, Mario Jardel'in rekorunu kırdı!

Victor Osimhen, 35 gole ulaşarak Galatasaray'da bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu Mario Jardel'i geride bıraktı.

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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de önemli bir başarı yakaladı.

Osimhen, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri iki kez havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı.

GERİDDE BIRAKTI

Osimhen 35 golle, Galatasaray'da bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in (34 gol) rekorunu geride bıraktı.