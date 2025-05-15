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Trabzonspor seromonide yer almadı!
Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor, madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.Abone ol
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gaziantep'te oynanan dev mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Galatasaray'a kaybeden Trabzonspor'dan çarpıcı bir hamle geldi.
SAHAYA DÖNMEDİLER
Bordo-mavili takım, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.
Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve sahada madalya almadı.