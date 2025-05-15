BIST 9.702
DOLAR 38,76
EURO 43,37
ALTIN 3.963,85
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor seromonide yer almadı!

Trabzonspor seromonide yer almadı!

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor, madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.

Abone ol

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Gaziantep'te oynanan dev mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'a kaybeden Trabzonspor'dan çarpıcı bir hamle geldi.

SAHAYA DÖNMEDİLER

Bordo-mavili takım, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.

Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve sahada madalya almadı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Türkiye'ye 300 milyon dolarlık füze satışı
ABD'den Türkiye'ye 300 milyon dolarlık füze satışı
ABD Başkanı Donald Trump ve Putin İstanbul'a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump ve Putin İstanbul'a gelmeyecek
Osimhen'den transfer sözleri: Sezon sonunda...
Osimhen'den transfer sözleri: Sezon sonunda...
Trabzonspor'da Arseniy Batagov oyuna devam edemedi
Trabzonspor'da Arseniy Batagov oyuna devam edemedi
Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
İspanya Başbakanı Sanchez: Soykırımcı devletle ticaret yapmayız
İspanya Başbakanı Sanchez: Soykırımcı devletle ticaret yapmayız
Victor Osimhen, Mario Jardel'in rekorunu kırdı!
Victor Osimhen, Mario Jardel'in rekorunu kırdı!
İstanbul'da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı! İşte güncel fiyatlar...
İstanbul'da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı! İşte güncel fiyatlar...
İsrail ordusu, Gazze'de üniversite, hastane ve okullara saldırı tehdidi yayınladı
İsrail ordusu, Gazze'de üniversite, hastane ve okullara saldırı tehdidi yayınladı
Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırı: 6 şüpheli tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırı: 6 şüpheli tutuklandı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Tekrar mı geliyor? İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe yanıtı
Tekrar mı geliyor? İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe yanıtı