ABD Başkanı Donald Trump ve Putin İstanbul'a gelmeyecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki Ukrayna ile barız müzakerelerine katılmayacağını açıkladı. Rus lider Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump da "İstanbul" ile ilgili kararını verdi. Trump, Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin yapıldığı İstanbul'a gelmeyecek.

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Dünya, İstanbul'da gerçekleştirilecek Ukrayna-Rus barış müzakerelerine odaklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirveye katılacağını açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kararını verdi.

PUTİN, İSTANBUL'A HEYETİNİ GÖNDERİYOR

Kremlin yaptığı açıklamada Putin'in İstanbul'daki zirveye katılmayacağını belirtti. Rusya'yı İstanbul'da Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin ve GRU Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Igor Kostyukov temsil edecek.

İstanbul'da gerçekleştirilecek Ukrayna- Rusya barış müzakerelerine katılıp katılmayacağı ile ilgili sık sık farklı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu netleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Trump da kararını verdi.

TRUMP DA İSTANBUL'A GELMİYOR

Son olarak Putin'in de kendisini İstanbul'da görmek istediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İstanbul'daki zirveye katılmayacak. ABD heyetine İstanbul'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTALYA'YA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi. Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi. ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.