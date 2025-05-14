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Osimhen'den transfer sözleri: Sezon sonunda...

Osimhen'den transfer sözleri: Sezon sonunda...

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’da yıldız golcü Victor Osimhen, maç sonu yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını ve taraftarı kutladı. Kupadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osimhen, transfer konusuna da değindi.

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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'da yılgız golcü Victor Osimhen maç sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Osimhen'in şampiyonluk ve transfer sözleri...

"Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz."

"Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim."

"KARARIMI SEZON SONUNDA ALACAĞIM"

"Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım."

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