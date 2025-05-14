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Trabzonspor'da Arseniy Batagov oyuna devam edemedi

Trabzonspor'da Arseniy Batagov oyuna devam edemedi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası final maçının ilk yarısında sakatlanarak oyun kenarına geldi.

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Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavililerde Arseniy Batagov, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ukraynalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı.

LUNDSTRAM, OYUNA GİRDİ

Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine 45. dakikada John Lundstram oyuna dahil oldu.

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