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Trabzonspor'da Arseniy Batagov oyuna devam edemedi
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası final maçının ilk yarısında sakatlanarak oyun kenarına geldi.Abone ol
Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.
Bordo-mavililerde Arseniy Batagov, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ukraynalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı.
LUNDSTRAM, OYUNA GİRDİ
Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine 45. dakikada John Lundstram oyuna dahil oldu.