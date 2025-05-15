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ABD'den Türkiye'ye 300 milyon dolarlık füze satışı

ABD'den Türkiye'ye 300 milyon dolarlık füze satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye toplam değeri 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verdi. Satış kapsamında, AIM-120C-8 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ile ilgili güdüm sistemleri ve lojistik destek yer alıyor. Satışın resmileşmesi için ABD Kongresi’ne 15 günlük itiraz süresi tanındı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verildiğini açıkladı.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi.

Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

ABD yönetiminin onay verdiği havadan havaya füzelerin, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Kongre'ye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongre'den herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

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