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Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

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Bilal Ç. (32) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilal Ç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Bilal Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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