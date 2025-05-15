Real Madrid 2-1 kazandı Arda Güler performansıyla parmak ısırttı

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 36. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. İlk 11'de başlayan ve hiç oyundan alınmayan Arda Güler, sergilediği oyunla beğeni topladı.

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Carlo Ancelotti yönetimindeki son maçlarını oynayan Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 36. hafta mücadelesinde dün gece Mallorca'yı konuk etti. Arda Güler ve arkadaşları, henüz 11. dakikada Valjent'in golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıda daha etkili olan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 68. dakikadaki golüyle skoru 1-1 yaptı. 20 yaşındaki İspanyol futbolcu Jacobo Ramon 90+5'te fileleri havalandırarak Los Blancos'a 3 puanı getirdi.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.

Altı şut çeken Arda Güler, beş anahtar pas kaydetti. Toplamda 65 pasla oynayan 20 yaşındaki futbolcu yüzde 90 isabet oranı sağladı. Arda aynı zamanda 16 orta açarken beşinde isabet sağlayarak bu alanda maçın en iyisi oldu. Millî yıldız üç çalım atarken altı kez de sahipsiz top kazandı.

Bir pozisyonda ise Arda Güler'in harika vücut çalımı ekranlara geldi. Millî futbolcu mükemmel hareketiyle rakibini ekarte etti ve bu hareket bir Madrid taraftarınca sosyal medyada paylaşıldı.