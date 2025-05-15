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'Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiasına yalanlama

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti grup toplantısında partisine katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici’yi tanıyamadığını iddiasını yalanladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye katılım töreninde Konya Milletvekili Hasan Ekici'yi tanıyamadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti’ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin rozetlerini takmıştır.

Tören sırasında Hasan Ekici anons edilirken Sayın Cumhurbaşkanımız, “Hangi partiden geldiğini de söyleyelim” şeklinde mukabelede bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır.

İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ekici’nin hangi partiden geldiğinin daha yüksek sesle anons edilmesini istediği açıkça görülmektedir.

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