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Petrolde fiyatlar tepetaklak! Bir zam daha geldi, motorinde fiyat yükseldi, litresi ne kadar?

Petrolde fiyatlar tepetaklak! Bir zam daha geldi, motorinde fiyat yükseldi, litresi ne kadar?

Petroldeki yükselişle birlikte fiyatlar değişti. Dün benzine 1,47 TL zam gelmişti. Bugün de motorin 1,82 TL arttı ve İstanbul’da motorinin litresi 46 lirayı aştı. Böylelikle peş peşe benzin ve motorinde fiyatlar değişti. LPG'de fiyatlar ise aynı...

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Petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişti.

Benzin fiyatlarına dün 1,47 TL zam gelmişti. Böylece İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 46,79 TL’ye yükselmişti.

Motorine de  zam geldi

NTV'de yer alan habere göre benzinden sonra bugün de motorinin litre fiyatı 1,82 TL zamlandı. Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 46.07 TL'ye yükseldi.

Otogaz da zam var mı?

Benzin ve motorin zammından sonra gözler LPG fiyatlarına çevrildi. Otogazda herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

İstanbul Avrupa yakası

Benzin:46.79 TL/LT

Motorin:46.07 TL/LT

LPG: 26.19 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 46.65 TL/LT

Motorin:45.96 TL/LT

LPG:25.59 TL/LT

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